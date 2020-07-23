В Башкирии ликвидированы все лесные пожары.

Из-за жаркой погоды и сухих гроз загорелся лес на территории в 364 гектара. На помощь лесникам и пожарным выезжали волонтеры.

Лесопожарные силы и средства Минлесхоза РБ, привлеченные к локализации и ликвидации лесных пожаров, направлены на места постоянной дислокации.

По данным на вечер 22 июля действующих пожаров нет.

В среду, 22 июля, было потушено четыре пожара — в Белорецком и Бурзянском районах, сообщает пресс-служба регионального Минлесхоза.

ИА «Башинформ»

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