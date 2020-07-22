Фото: Минлесхоз РБ Руководитель МЧС Башкирии: «Каждый лесной пожар будет расследован» Фото: Минлесхоз РБ

Задача МЧС – расследовать лесные пожары. Именно дознаватель МЧС совместно с надзорным органом Минлесхоза проводит расследования. Об этом 22 июля на брифинге в правительстве Башкирии сказал руководитель ГУ МЧС России по Башкирии Марат Латыпов.

На территории лесного фонда Башкортостана с 20 апреля по 22 июля произошло 110 лесных пожаров на общей площади 1899,4 га. Только за прошедшие сутки ликвидировано пять пожаров на площади 11,2 га, локализовано три пожара на площади 739 га, не локализован один пожар на площади 4,5 га в Авзянском лесничестве.

«На сегодняшний день возбуждено одно уголовное дело, в 26 случаях вынесены представления об отказе в возбуждении уголовного дела. Остальные материалы находятся в процессе расследования, проводится доследственная проверка. Дознавателей на местах не хватает, мы проводим передислокацию группировок сил дознавателей в эти районы с других, менее «горимых». Каждый пожар будет расследован. Причины пожаров в некоторых случаях очевидны, но их нужно доказывать и по погодным условиям, и по опросу населения», — сообщил глава министерства.

Марат Латыпов отметил, что заблаговременно в регионе проводятся превентивные мероприятия в 157 населенных пунктах, которые подвержены угрозе лесных пожаров. На них заранее проведены опашки, инструктажи с местными жителями, проверены все необходимые средства для защиты этих населенных пунктов.

Профилактическая работа проводится не только в пожароопасный период, но и течение всего лета, с весны и до осени. Организованы 715 межведомственных мобильных групп, численностью более трех тысяч человек. Их задача – профилактировать и наблюдать за состоянием леса, за очагами, которые возникают, для того чтобы потушить этот очаг на малых площадях. Основная задача, чтобы эти очаги не угрожали населенным пунктам.

«Вполне возможно прохождение грозового фронта и источника возникновения пожаров при сухих грозах, когда гроза проходит, а дождь не начинается. Это самое опасное явление для леса. Мы усилим наблюдение за лесом и населенными пунктами. Обращаюсь к гражданам, не допускайте пал сухой травы, сжигания мусора на своих территориях – это является источником возникновения новых пожаров», — подытожил руководитель МЧС РБ.

Как сообщало агентство «Башинформ», в регионе большинство лесных пожаров происходит из-за сухих гроз. На тушение возгораний уже затрачено более 4 млн рублей.