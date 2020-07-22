Фото: соцсети В Уфе за два дня к ветеринарам привезли 30 «летающих» котов Фото: соцсети

Уфимские ветеринары бьют тревогу. За последние двое суток только в одну клинику поступили 30 котов-«летунов». Животные получили различные травмы, от переломов до ушибов органов и стресса, в результате падения с высоты.

«Не оставляйте открытыми без присмотра балконы и окна, — просят ветеринары. — Какой бы умной вам ни казалась ваша киса, которая прекрасно смотрела в окно 10 лет и не падала. Это может произойти в любой момент».

Москитные сетки не всегда могут стать спасением для домашних питомцев. Часто они не выдерживают, и коты летят вниз вместе с ними.