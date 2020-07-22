Фото: ИА «Башинформ» Стало известно, до какой отметки опустятся столбики термометров в Уфе 23 июля Фото: ИА «Башинформ»

Вторые сутки небо в столице Башкирии хмурится, но никак не может пролиться хорошим дождем. По данным портала «Гисметео», именно 23 июля в Уфе ожидаются проливные дожди. Об этом предупреждают спасатели МЧС республики и другие компетентные органы.

Столбики термометров в пределах города опустятся до +17 градусов. Для изрядно «загоревшей» Уфы это своего рода глоток свежего воздуха. Правда, днем синоптики ожидают скачки до +21 градуса.

К вечеру четверга дожди в столице усилятся, поэтому дома забывать дождевики и зонты не стоит.