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Глава Госкомитета Башкирии по ЧС: «40% детских трагедий на воде - это недосмотр родителей»

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Глава Госкомитета Башкирии по ЧС: «40% детских трагедий на воде - это недосмотр родителей» Фото: Ксения Калинина

Председатель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров обратился к жителям республики с просьбой защитить детей от гибели на воде. Он привел страшные цифры статистики.

«Каждый день в реках и водоемах теряем детей. К сожалению, с начала 2020 года на водных объектах республики погибли 18 детей. Им было от 5 до 17 лет. Эти трагедии произошли в Архангельском, Аургазинском, Бирском, Бураевском, Гафурийском, Давлекановском, Дуванском, Кармаскалинском, Краснокамском, Нуримановском, Чишминском и Шаранском районах, а также в городах Салават, Стерлитамак и Уфа», — сообщил Фарит Гумеров.

Больше всего – шесть детей – утонули в реке Белой. Несчастные случаи с детьми произошли в реках Ашкадар, Большая Арметка, Дема, Зилим, Мелекас и Салдыбаш, а также в водохранилищах, озерах и прудах

Председатель Госкомитета подчеркнул, что 40% детских трагедий на воде – это недосмотр родителей, находившихся рядом с детьми при их купании. 60% – это когда дети пошли без взрослых на речку.

«Когда взрослых много, за детьми следят все и одновременно никто. Каждый надеется на остальных. Поэтому дети, особенно малолетние, при нахождении у водоёма должны всегда оставаться в зоне прямого контакта с одним из взрослых. Дети не барахтаются и не кричат, они просто тихо и быстро тонут, обычно в течение 30 секунд», — пояснил он.

Родители!

  • Не выбирайте местом отдыха с детьми берега глубоких водоёмов или рек с быстрым течением и водоворотами. Даже неширокая речка может быть опасной.
  • Не разрешайте детям далеко заплывать на надувных матрацах и кругах.
  • Никогда не отпускайте детей одних к водным объектам.
  • И самое главное – научите детей плавать!
  • Помните: чужих детей не бывает! Только вместе получится уберечь детей от трагедий на воде!

ИА «Башинформ»
Теги: Госкомитет РБ по ЧС, дети, ЧП
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