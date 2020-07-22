Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 70.96 ↓

EUR 81.24 ↑

22 июля Среда

Уфа   °

Молния
22.07.20: всего с COVID-19 - 6426, за сутки - 40 новых заражений, выздоровело 4763 (+66 за сутки), количество умерших - 21
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии Роспотребнадзор сообщил, в каких районах больше всего больных COVID-19

ОБЩЕСТВО

В Башкирии Роспотребнадзор сообщил, в каких городах и районах больше всего больных COVID-19.

По данным ведомства, больше всего подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в республике приходится на Уфу — 2 372 (+18 новых больных за последние сутки).

На втором месте — Нефтекамск с 502 инфицированными.

На третьем месте — Стерлитамак, в котором подтвержден 281 случай заражения COVID-19.

По районам республики больше всего заболевших в Белебеевском районе — диагноз новая коронавирусная инфекция поставлен 290 жителям. Далее следует Туймазинский район, где зарегистрировано 278 инфицированных. В Уфимском районе COVID-19 обнаружен у 192 человек. Минимальное количество заболевших — в Бурзянском районе — здесь выявлено всего два случая инфицирования.

Список заболеваемости включил в себя 9 городов и 54 района республики.

Показатель заболеваемости COVID-19 в Башкортостане составляет на сегодняшний день 158,6 на 100 тысяч населения. Темп прироста за последние сутки составил 0,6% процента, информирует Управление Роспотребнадзора по РБ.

Как сообщало ﻿ранее агентство, по данным на 22 июля в республике всего зарегистрировано 6 426 случаев коронавирусной инфекции. За сутки число заболевших в регионе увеличилось на 40 человек.

Гульфия Акулова
Теги: коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Многодетные родители детей до 18 лет смогут брать отпуск в любое удобное время
Работники, имеющие трех и более детей, смогут брать отпуск в любое удобное время вплоть до достижения старшим ребенком 18-летнего возраста. Соответствующ
В Башкирии 17-летняя девушка попала под грузовой поезд
В Башкирии утром 19 июля на 1509 км около станции «Аксаково» на перегоне «Раевка - Давлеканово» произошел смертельный инцидент с несовершеннолетней. По д
Житель Башкирии получил пожизненный срок за убийство матери и двоих ее детей
Верховный суд Башкирии 21 июля вынес приговор в отношении 30-летнего жителя Давлеканово Михаила Щ. по статьям «убийство» и «умышленное уничтожение или п
В Уфе у магазина до смерти избили отца двоих детей - родные ищут справедливости
В уфимских пабликах и группах в соцсетях накануне вечером появились сообщения о жестокой расправе над 38-летним мужчиной – родственники добиваются справе
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть