В Башкирии Роспотребнадзор сообщил, в каких районах больше всего больных COVID-19
В Башкирии Роспотребнадзор сообщил, в каких городах и районах больше всего больных COVID-19.
По данным ведомства, больше всего подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в республике приходится на Уфу — 2 372 (+18 новых больных за последние сутки).
На втором месте — Нефтекамск с 502 инфицированными.
На третьем месте — Стерлитамак, в котором подтвержден 281 случай заражения COVID-19.
По районам республики больше всего заболевших в Белебеевском районе — диагноз новая коронавирусная инфекция поставлен 290 жителям. Далее следует Туймазинский район, где зарегистрировано 278 инфицированных. В Уфимском районе COVID-19 обнаружен у 192 человек. Минимальное количество заболевших — в Бурзянском районе — здесь выявлено всего два случая инфицирования.
Список заболеваемости включил в себя 9 городов и 54 района республики.
Показатель заболеваемости COVID-19 в Башкортостане составляет на сегодняшний день 158,6 на 100 тысяч населения. Темп прироста за последние сутки составил 0,6% процента, информирует Управление Роспотребнадзора по РБ.
Как сообщало ранее агентство, по данным на 22 июля в республике всего зарегистрировано 6 426 случаев коронавирусной инфекции. За сутки число заболевших в регионе увеличилось на 40 человек.