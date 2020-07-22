Фото: Ксения Калинина МЧС Башкирии предупреждает о ливнях, грозах и шквалистом ветре Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о неблагоприятных метеорологических явлениях. По данным синоптиков, при грозах прогнозируется шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Дожди, местами сильные, по востоку республики очень сильные, а также сильные ливни.

С 20.00 часов 22 июля до 20.00 часов 23 июля по республике ожидается облачная погода, дожди, местами сильные, по востоку республики ливни, грозы. Ветер прогнозируется северо-восточный 5-10 м/с, при грозах возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов, днем 19-24.

На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в дожде — 500 метров и менее.

По шкале Бофорта, порывы ветра от 17 до 20 м/с — это «буря». При таком ветре ломаются ветки деревьев. Подобная погода опасна для водных видов транспорта.