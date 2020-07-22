Фото: ИА «Башинформ» Сельские женсоветы Бурзянского района помогали в тушении пожара в Башкирском заповеднике Фото: ИА «Башинформ»

Сельские женсоветы Бурзянского района Башкортостана активно помогали в тушении лесных пожаров. Напомним, накануне вечером пожар в Башкирском заповеднике был полностью ликвидирован﻿.

«Девчата, дорогие наши подруги! Огромное всем спасибо за вашу доброту, за отзывчивость. Я уверена, что заповедник выстоял перед такой стихией благодаря нашим неуемным женщинам! — говорит председатель Союза женщин Рашида Султанова. — Нашим девчатам из сельских женсоветов Бурзянского района огромное спасибо. Они каждый день приносили огнеборцам продукты, выпечки. И сами принимали участие в тушении пожара. Меры были разные — тушили водой, копали рвы, навстречу пускали пал. Беда объединила нас».

Как сообщила главный редактор журнала «Башкортостан кызы» Гульназ Кутуева, женщинами республики было собрано 83,5 тысячи рублей в помощь для тушения природных пожаров. Эти деньги ушли на ГСМ, приобретение продуктов питания.