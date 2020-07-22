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Для улучшения эпидемиологической ситуации нужно носить маски - профессор Виль Тимербулатов

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Для улучшения эпидемиологической ситуации нужно носить маски - профессор Виль Тимербулатов Фото: Олег Яровиков

Заведующий кафедрой хирургии БГМУ профессор Виль Тимербулатов считает, что для улучшения эпидемиологической ситуации в республике необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, мыть руки, а также ограничивать массовые скопления людей. По его мнению, это также будет способствовать выработке популяционного иммунитета.

«Ситуация с новой коронавирусной инфекцией неустойчива не только в Российской Федерации, но и во всем мире. Я думаю, всем известно, что в Северной и Южной Америке ситуация очень сложная и тяжелая. Если взять даже такие страны, как США и Бразилия, там заболеваемость очень высокая. Инфицированные исчисляются — четыре миллиона в США, более миллиона в Бразилии. Все больницы переполнены. В нашей стране и в нашей республике ситуация лучше. Есть определенный прогресс и локализация эпидемического процесса, и в плане профилактики лечения. Но в то же время, если сравнить начало июня, когда поступало нфицированных 100-120, то в настоящее время около 40, бывает чуть больше.

В Указе главы республики обозначены основные меры профилактики. Первое — это обязательное ношение маски, особенно при посещении мест, где бывает скопление людей. Второе — мытье рук, хотя инфекция передается воздушно-капельным путем, через аэрозоли, вирусы, так скажем, не сами двигаются. Они садятся на аэрозоли и таким образом передаются. Поэтому контактный способ передачи через руки значительно реже, но тем не менее обязательное условие — часто мыть руки и обрабатывать антисептиком на основе спирта. Тогда будет эффективно. Третье — соблюдение социальной дистанции в 1,5 — 2 метра. Доказано, что аэрозоли и их распространение ограничивается расстоянием в два метра. Четвертое — ограничение массовых мероприятий в пределах 50 человек. Так значительно уменьшается риск. Поэтому все обозначенные пункты сохраняются. Важно, чтобы люди это понимали и соблюдали. Последнее время как-то легко относятся к этим мерам. Это же, во-первых, здоровье каждого человека, во-вторых, здоровье близких, с кем они контактируют. Поэтому, если мы будет соблюдать все четыре условия, нам удастся значительно улучшить эпидемиологическую ситуацию», — поделился Виль Тимербулатов.

Напомним, на прошедшей накануне встрече главы республики с представителями врачебного сообщества — главными врачами крупных республиканских учреждений и межмуниципальных центров — обсуждались вопросы, связанные с проведением всего комплекса дезинфекционных мероприятий. ﻿Медработники ﻿высказались за сохранение масочного режима и и других мер, способствующих снижению распространения коронавирусной инфекции.

Руководитель республики также одобрил предложение профессора Тимербулатова о создании реестра пациентов, которым требуется плановая медицинская помощь.

«В минувшем году мы регистрировали снижение смертности от всех причин. Наша задача – сохранить эти тенденции», – сказал Радий Хабиров. Глава региона отметил, что профилактические меры становятся особенно важными в свете предстоящего учебного года. Радий Хабиров поручил руководителю Центра гигиены и эпидемиологии в РБ Анне Казак продумать региональные санитарные нормы и правила, которыми должны руководствоваться педагоги и учащиеся.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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