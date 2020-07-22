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Назван срок окончания эпидемии коронавируса в России

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Назван срок окончания эпидемии коронавируса в России Фото: Олег Яровиков

В России эпидемия коронавируса не закончится до конца этого года, сообщает Lenta.ru со ссылкой на заявление советника директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктора Малеева.

«Люди летают на самолетах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится, а возможно, будут сезонные всплески», — сказал он и при этом отметил, что уже сейчас в Израиле и Испании ежедневно фиксируют по 200-400 новых случаев заражения.

В целом по стране каждый день выявляется порядка шести тысяч больных COVID-19. По мнению Малеева, эта цифра не может одномоментно упасть, к примеру, до 500 или вырасти сразу до 12 тысяч.

Так, в Москве и Подмосковье заражается сейчас менее тысячи жителей в день, а выписывается значительно больше переболевших. Таким образом накапливается коллективный иммунитет.

«Поэтому как таковой второй волны в Москве может и не быть. Локальные очаги, спорадическая заболеваемость и небольшие всплески возможны», — считает эпидемиолог и добавил, что в России еще не закончилась первая волна заболеваемости, а впереди осень и похолодание.
Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев назвал условие для окончания первой волны коронавируса.

По его словам, для этого COVID-19 должны переболеть 70-80 процентов населения.

Как сообщал «Башинформ», к 22 июля в Башкирии зарегистрировано 6 426 случаев коронавирусной инфекции. За сутки число заболевших в регионе увеличилось на 40 человек.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус
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