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В конце 19 века в Уфе проживало менее 50 тысяч человек - Башстат

ОБЩЕСТВО

По данным Первой Всероссийской переписи 1897 года в Уфе проживало 49 275 человек, из них 24 581 мужчин и 24 694 женщин. 62,4% были приехавшими из других местностей.

Структура населения по сословиям:

дворяне – 4 479,

духовенство – 953,

купцы – 672,

мещане – 18 647,

крестьяне – 22 859,

иностранцы – 114,

остальные сословия – 1551 человек;

Структура по родному языку:

русский – 42 119,

башкирский – 3 151,

татарский – 2 524,

остальные – 1 481;

Структура по семейному состоянию:

состоящих в браке – 9869 мужчин и 9130 женщин,

вдовых – 832 мужчин и 3076 женщин,

разведенных – 39 мужчин и 52 женщины,

холостых и девиц – 13 808 и 12 418,

не указавших – 33 мужчин и 18 женщин.

Грамотными назвались 19 199.

Более ранние переписи, проведенные в 1864, 1879 и 1886 годах, показывали численность населения: 20 149, 23 197, 26 976 человек, соответственно.

По итогам Всесоюзной переписи населения 1926 года, численность населения Уфы вместе с пригородами Глумилино, Новиковка и Затон составила 98 537 человек.

Всесоюзная перепись 1939 года насчитала в столице БАССР уже 250 тыс. жителей.

Сейчас Уфа – 11-й по численности населения город России, один из городов-миллионников. На начало 2020 года в Уфе проживало более 1,14 млн человек, или 28,2% населения республики.

Мужчины составляют 46,9% общей численности, женщины – 54,1%. Средний возраст жителей столицы – 37,7 лет (по республике около 39 лет).

Больше всего народу проживает в Октябрьском и Калининском районах города — 250 тыс.и почти 210 тыс. человек. Самые малочисленные — Ленинский (89,3 тыс.) и Демский (80,7 тыс.). В Советском живет 177,1 тыс., в Кировском — 164,2 тыс., в Орджоникидзевском — 168,8 тыс. человек.

Данные архивов подняли специалисты Башстата. Очередная перепись должна была состояться осенью 2020 года, в связи с пандемией она перенесена на апрель 2021 года.

ИА «Башинформ»
Теги: перепись, статистика, Башстат, население
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