Фото: Олег Яровиков, Нацбио В Уфе соберут более 10 тысяч штаммов вирусов, поражающих бактерии Фото: Олег Яровиков, Нацбио

В Уфе, в Биологическом ресурсном центре на базе филиала компании «Микроген» соберут уникальную коллекцию микроорганизмов из более чем 10 тысяч штаммов бактериофагов – вирусов, избирательно атакующих и поражающих бактерии. Центр действует уже полгода. О работе Биологического ресурсного центра рассказал куратор проекта «Развитие бактериофагов» Александр Жарников.

- Почему этот центр открыли именно в Уфе?

— В настоящее время в России полноценно работают три производства лекарственных препаратов бактериофагов – в Перми, Уфе и Нижнем Новгороде, и все три предприятия входят в НПО «Микроген». Каждое из них самодостаточно и может производить бактериофаги по полному технологическому циклу. Более того, на всех площадках в процессы производства и разработки препаратов вовлечены люди с уникальными компетенциями, научными званиями и наградами, посвятившие изучению бактериофагов не один десяток лет.

Однако можно сказать, что когда мы принимали решение о размещении Биологического ресурсного центра, команда из Уфы оказалась немного впереди других предприятий.

Значительную роль в победе сыграла и Наталья Ворошилова — профессор, доктор медицинских наук, автор многих публикаций о свойствах бактериофагов и разработке препаратов бактериофагов. На «Иммунопрепарате» (уфимский филиал НПО «Микроген») она возглавляет цех производства бактериофагов уже несколько десятилетий. Под ее началом, в частности, уфимский коллектив предложил новые подходы к повышению эффективности и качества лекарственных препаратов, а также к изучению свойств и геномов бактериофагов.

На уфимском «Иммунопрепарате» центр будет базироваться на начальном этапе. Однако специалисты нижегородского и пермского филиалов также будут активно вовлечены в полевую работу, селекцию и применение результатов исследований.

- Что собой представляет Биологический ресурсный центр в Уфе?

— Сегодня на базе филиала размещается оборудование для научно-исследовательских работ, отвечающее самым современным требованиям. Оно значительно ускорит процессы идентификации и исследований бактерий и бактериофагов.

Помимо этого, на площадке расположен консолидированный банк штаммов с цифровыми паспортами, доступными для дальнейшей обработки, в том числе, и генетической информации.

- Какие именно бактериофаги будут изучаться? Как? Планируется ли производство новых бактериофагов?

— В приоритете – бактериофаги, которые помогают бороться с внутрибольничными инфекциями и антибиотикорезистентными штаммами бактерий. Резистентность микроорганизмов к антибиотикам возрастает, и это объективно несет угрозу жизни пациентов.

Если при бактериальной инфекции невозможно подобрать антибиотик – обращаются к бактериофагам. Подбор бактериофагов к антибиотикорезистентным штаммам мы сегодня видим нашей главной задачей.

Изучение бактериофагов начинается с характеристики их колонии, свойств их геномов и заканчивается персональным «фото», полученным при электронной микроскопии (увеличении в более чем 50 тысяч раз). Из основных их свойств нас интересуют спектр антибактериальной активности бактериофагов, их жизненный цикл и генетические характеристики.

- В поликлиниках терапевты назначают их крайне редко, как думаете, с чем связано?

— Первая причина — это «привычка» назначать антибиотики. Они имеют широкий спектр активности в отношении разнообразных бактерий — возбудителей инфекций. Бактериофаги же действуют намного более прицельно, воздействуя только на «свой» вид бактерии.

Кроме того, за последние двадцать лет медицина в целом была переориентирована на зарубежный опыт и лекарственные препараты. И поскольку практически нигде в мире, кроме России, бактериофаги не производились и не применялись в промышленном масштабе, терапия инфекционных заболеваний базировалась на антибиотиках.

И, в третьих, далеко не во всех лечебных учреждениях развита практика определения чувствительности бактерий к препаратам бактериофагов. А ведь именно на основании чувствительности к патогену назначаются препараты бактериофагов.

- Как эти препараты работают?

— Препараты бактериофагов представляют собой растворы, которые применяют внутриполостно, местно, ингаляционно и т.д. Однако наиболее эффективным является их единовременное местное и пероральное использование. Если по-простому – бактериофаги нужно пить, так они могут быстрее распространяться в организме.

После приёма бактериофаги быстро достигают очага инфекции, где разрушают бактериальные клетки, размножаются и впоследствии выводятся из организма. Распространение бактериофагов при таком использовании происходит стремительно – в течение часа-двух. Например, через полтора часа они обнаруживаются в бронхиальном содержимом и поверхности ожоговых ран, через два — в моче.

Кстати, бактериофаги воспроизводят себе подобных только за счёт бактерий. Эта особенность человеку только на руку: бактериофаг питается клетками вредных бактерий и полностью разрушает их.

Благодаря своим ферментам фаги способны как разрушать биопленки и самостоятельно уничтожать в них клетки, способствуя тем самым лечебному процессу, так и повышать доступность антибиотиков к биопленкам. Кроме того, доказано опосредованное действие бактериофагов как иммуномодулирующего средства. Это важно в лечении рецидивирующих воспалительных заболеваний. При рациональном применении фаготерапия имеет большое практическое значение и перспективы. Пока же их возможности не используются в полной мере.

- Каким образом изучалась эффективность бактериофагов относительно антибиотиков? Какие болезни лечатся ими?

— Эффективность применения лечебно-профилактических бактериофагов изучалась параллельно с традиционной терапией – антибиотиками. В процессе наблюдения регистрировалась клиническая и бактериологическая эффективность антимикробной терапии, частота побочных эффектов и рецидивов.

Бактериофаги назначались при их чувствительности к возбудителю. Специфичный характер воздействия – это и достоинство, и слабое место препаратов. С одной стороны, уничтожая патоген, бактериофаги не разрушают здоровую микрофлору в организме человека, однако их эффективность зависит от качественного подбора связки «бактерия-бактериофаг».

В сравнении с антибиотиками фаготерапия достоверно уменьшала сроки лечения заболевания. Также отмечалось снижение числа рецидивов и отсутствие побочных эффектов. В среднем клинико-бактериологический эффект наблюдался при применении бактериофагов в 70-90% случаях.

Сегодня препараты бактериофагов применяются для лечения и профилактики инфекционных заболеваний в таких областях, как гастроэнтерология, урология, гинекология, хирургия, отоларингология, пульмонология.

- Что такое персонализированная фаготерапия?

— Описать это довольно просто. У пациента забирают образцы биоматериалов, после чего в лаборатории определяют виды бактерий – возбудителей инфекционных заболеваний. Далее формируется персонализированный коктейль из бактериофагов, который с большой долей вероятности уничтожит вредные бактерии в организме человека. В арсенале необходимо иметь обширную коллекцию или, другими словами, банк бактериофагов, включающий активные фаги к выделенным у пациента бактериям.

На практике конструирование персонального фагового коктейля для конкретного пациента процесс трудоемкий и небыстрый. Однако, стремительное развитие технологий уже сегодня позволяет перейти на качественно новый уровень в этом вопросе. В настоящее время выделение ДНК и расшифровка генома бактериофага становятся доступным и общепринятым явлением. Поиск подходов к развитию персонализированной фаготерапии — ключевая перспективная задача, стоящая перед сотрудниками биологического центра.

— Сколько человек работает в центре?

— В настоящее время коллектив БРЦ окончательно не сформирован. В первую очередь, мы рассчитываем на интерес работников филиала «Иммунопрепарат» в Уфе, многие из которых имеют научные степени, патенты, научные публикации и владеют уникальным практическим опытом и знаниями в области производства бактериофагов. Они составят основной костяк нового центра. К работе мы планируем привлечь от 25 до 40 микробиологов и лаборантов. Также надеемся задействовать новых специалистов, заинтересованных в интересной и уникальной на сегодняшний день работе.