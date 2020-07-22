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В Башкирии стартовал конкурс «УМНИК» для молодых ученых

ОБЩЕСТВО

В Башкирии Фонд содействия инновациям открыл прием заявок на участие в конкурсе инновационных проектов «УМНИК-2020». Авторы лучших стартапов получат гранты в размере 500 тысяч рублей.

Принять участие в программе смогут студенты, аспиранты и молодые учёные Башкортостана в возрасте от 18 до 30 лет включительно. Претендовать на гранты могут разработки в шести направлениях:

— цифровые технологии;

— медицина и технологии здоровьесбережения;

— новые материалы и химические технологии;

— новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;

— биотехнологии;

— ресурсосберегающая энергетика.

Программа «УМНИК» («Участник молодежного научно-инновационного конкурса») дает инноваторам возможность довести свои идеи до уровня создания бизнеса, привлекательного для инвесторов.

Чтобы стать участником программы, необходимо до 17 октября зарегистрироваться на федеральном сайте конкурса (https://umnik.fasie.ru/ufa/), выбрав полуфинал на одной из площадок Уфы.

Авторы лучших проектов будут приглашены на региональный финал, который пройдет 18 и 19 ноября в Академии наук Республики Башкортостан.

За дополнительной информацией можно обратиться в региональное представительство Фонда содействия инновациям по адресу: ул. Кирова, 15, [email protected], +7(347) 294-90-02.

ИА «Башинформ»
Теги: наука, конкурс
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