В Башкирии стартовал конкурс «УМНИК» для молодых ученых
В Башкирии Фонд содействия инновациям открыл прием заявок на участие в конкурсе инновационных проектов «УМНИК-2020». Авторы лучших стартапов получат гранты в размере 500 тысяч рублей.
Принять участие в программе смогут студенты, аспиранты и молодые учёные Башкортостана в возрасте от 18 до 30 лет включительно. Претендовать на гранты могут разработки в шести направлениях:
— цифровые технологии;
— медицина и технологии здоровьесбережения;
— новые материалы и химические технологии;
— новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;
— биотехнологии;
— ресурсосберегающая энергетика.
Программа «УМНИК» («Участник молодежного научно-инновационного конкурса») дает инноваторам возможность довести свои идеи до уровня создания бизнеса, привлекательного для инвесторов.
Чтобы стать участником программы, необходимо до 17 октября зарегистрироваться на федеральном сайте конкурса (https://umnik.fasie.ru/ufa/), выбрав полуфинал на одной из площадок Уфы.
Авторы лучших проектов будут приглашены на региональный финал, который пройдет 18 и 19 ноября в Академии наук Республики Башкортостан.
За дополнительной информацией можно обратиться в региональное представительство Фонда содействия инновациям по адресу: ул. Кирова, 15, [email protected], +7(347) 294-90-02.