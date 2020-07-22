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Закон о трехдневном голосовании обеспечит высокую явку избирателей - Госсобрание Башкирии

ПОЛИТИКА

Принятый Госдумой закон, позволяющий голосовать в течение нескольких дней, положительно скажется на явке избирателей и позволит максимально полно учесть мнение населения при принятии важных решений, заявил председатель Госсобрания – Курултая Башкирии Константин Толкачев.

«В ходе недельного общероссийского голосования по поправкам в Конституцию республика показала очень высокую явку – более 90%», – напомнил спикер башкирского парламента и добавил, что такого высокого показателя удалось достичь не только благодаря важности принимаемого решения, но и удобством самой процедуры голосования, длившейся семь дней.

«Этот формат был продиктован неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, однако высокая вовлеченность граждан в избирательный процесс показала целесообразность его дальнейшего использования при проведении выборов и референдумов, — считает Константин Толкачев. — Единым днем голосования является второе воскресенье сентября. При хорошей погоде часть избирателей может предпочесть голосованию поездку на дачу или другие дела, и явка может быть низкой. Если же у них будет возможность прийти в другой день, то они с большей вероятностью смогут реализовать свое избирательное право. В конечном итоге закон о трехдневном голосовании обеспечит более высокую явку избирателей».
Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» принят Госдумой в окончательном чтении на заседании 21 июля.

Он предусматривает возможность проведения голосования в течение нескольких, но не более трех дней.

Кроме того, разрешается проводить голосование вне избирательных участков – на местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования. В частности, на придомовых территориях и территориях общего пользования.

Соответствующие изменения внесены в законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», а также в Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации.

«Необходимые изменения будут внесены и в республиканское законодательство», – резюмировал спикер башкирского парламента.

Галина Бахшиева
Теги: голосование, Госсобрание РБ, Константин Толкачев
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