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Героем номера журнала «Таян» для детей с ограниченными возможностями стал Ахат Галиахмедов

ОБЩЕСТВО

В Республиканском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями, при поддержке Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан подготовили очередной номер журнала «Таян», посвященный 75-летию Великой Победы.

Героем этого номера выступил 12-летний Ахат Галиахмедов из г. Белебея, воспитанник Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ОВЗ, победитель и призер всероссийских и республиканских патриотических акций, посвященных юбилею Победы.

«Мы собрали воспоминания сотрудников реабилитационных центров и наших воспитанников, посвященные членам их семей, фронтовикам и труженикам тыла. Удивительно, что и взрослые, и маленькие авторы, большинство из которых не видели своих дедушек и бабушек – участников Великой Отечественной войны – с таким благоговением, с таким волнением и гордостью рассказывают о них, о героях, овеянных славой, и о безымянных героях Великой войны, — рассказывает директор Республиканского реабилитационного центра Зульфира Юлдашбаева. — Каждое слово согрето светлой памятью и любовью. Читаешь эти воспоминания, но не покидает впечатление, что это рассказ об одной большой семье, где имена и фамилии разные, а судьба была одна. Это история нашего народа, нашей страны».

Председатель Башкирской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Валерий Шарипов дал интервью журналу, где поделился о проведенных мероприятиях по увековечиванию памяти и поддержке ныне здравствующих ветеранов, военно-патриотическому воспитанию молодежи, планах на будущее. На страницах журнала также освещены вопросы реабилитации детей с ОВЗ, в том числе в дистанционном формате, творческие работы детей.

Электронная версия журнала размещена на официальной странице ГБУ Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями.

ИА «Башинформ»
Теги: журнал, дети с ограниченными возможностями
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