Фото: ИА «Башинформ» В Уфе перенесена остановка общественного транспорта «Монумент Дружбы» Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе с 21 июля 2020 года остановка общественного транспорта «Монумент Дружбы» (по четной стороне улицы Сочинской) перенесена на 150 метров в направлении проспекта Салавата Юлаева. Это сделано в связи со строительством подземного перехода через улицу Сочинскую, сообщили в пресс-службе мэрии.

Автобусный маршрут № 6 «ОК «Сипайловский» — Телецентр», следуя в направлении микрорайона Сипайлово, осуществляет посадку/высадку пассажиров на остановке «Троицкая площадь» (по ул. Октябрьской Революции), следует до остановки «Аптека №2» (исключая остановку «Монумент Дружбы»).

Администрация города Уфы приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать маршрут движения.