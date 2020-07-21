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Госстрой Башкирии сообщил, какие проблемные дома достроят, а по каким выплатят компенсацию

ОБЩЕСТВО

Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина рассмотрел вопросы софинансирования восстановления прав дольщиков в семи субъектах Российской Федерации, включая проекты на территории Республики Башкортостан.

«Мы рассматриваем собранные документы на проблемные дома фактически каждую неделю, сегодня мы приняли решения о восстановлении прав более 1,1 тыс. дольщиков сразу в семи регионах. Будем достраивать дома компаний «Монтаж-Строй» в Красноярском крае, в Республике Башкортостан – три корпуса (Б, В, Е) «Стройиндустрия», лит. 3 и 5 «БашЛСТК», в Самарской области – «Кросс», в Пермском крае – ЖСК «Толмачева, 15»», – рассказал Марат Хуснуллин.
Он заявил, что более 790 пострадавших граждан после завершения строительства получат ключи от своих квартир, еще по ряду проектов принято решение о выплате компенсаций.

«Мы принимаем решения, основываясь на собранных документах. В случаях, когда строительство возобновлять опасно для строителей и самих дольщиков, мы выплачиваем компенсации. Сегодня приняли решения о выплате возмещений по проектам: в Республике Башкортостан — «Ишимбайжилстрой», «БашЛСТК» (лит. 2 и 4), «Стройиндустрия» (корпуса Г, Д), в Республика Калмыкия – «Бетонинвест», в Саратовской области – «Су-164», в Кемеровской области – ЖСК «Известия», в Самарской области – «Кросс», где были двойные продажи. По этому решению Набсовета компенсации получат более 360 дольщиков», – отметил генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев.

Как сообщили в пресс-службе Госстроя РБ, дополнительную информацию по принятым решениям можно посмотреть на сайте Фонда защиты прав дольщиков фонд214.рф в карточках объектов.

ИА «Башинформ»
Теги: строительство
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