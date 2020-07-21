Фото: Олег Яровиков В Башкирии создается военно-исторический лагерь «Страна Героев» Фото: Олег Яровиков

В Башкирии создается военно-исторический лагерь «Страна Героев». Он будет работать на базе загородного детского оздоровительного лагеря «Огонек» Уфимского района Республики Башкортостан. Соответствующее распоряжение правительства республики опубликовано на портале правовой информации.

Лагерь будет организован в целях реализации соглашения между Республикой Башкортостан и Общероссийской общественно-государственной организацией «Российское военно-историческое общество».

В настоящее время создана рабочая группа по организации военно-исторического лагеря «Страна Героев» под руководством вице-премьера правительства РБ Фанура Ягафарова.

Подготовлена дорожная карта по организации военно-исторического лагеря. Согласно плану, утверждаются перечень экскурсий, схемы оформления и утверждения учебных точек в лагере, комплектуется штат сотрудников.

Минобрнауки РБ утверждает квоты и список детей из 1000 человек, проживающих в республике. Как следует из документа, открытие лагеря «Страна Героев» должно состояться в июле 2020 года.