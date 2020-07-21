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В Башкирии приставы разыскивают должника по алиментам на сумму 1,4 млн рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: УФССП по РБ

В Башкирии приставы разыскивают должника по алиментам на сумму 1,4 млн рублей Фото: УФССП по РБ

В Башкирии судебные приставы Альшеевского района разыскивают должника по алиментам на сумму 1,4 млн руб. 32-летний Марат Раисович Тайгунов является отцом мальчика 2008 года рождения. Поддержку своему ребенку он не оказывал, от выплаты алиментов уклоняется, место жительства не установлено. Поэтому решено разыскивать его с помощью граждан, сообщили в УФССП: «Обладающих информацией о местонахождении этого мужчины просим позвонить в дежурную часть 8 (347) 273-56-40». В соответствии с законом о персональных данных, приставы вправе распространять биометрические данные должника без его согласия, напомнили в ведомстве.

ИА «Башинформ»
Теги: судебные приставы, алименты, должник, розыск
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