Житель Башкирии нашел в сарае гранаты времен Великой Отечественной войны
Житель Башкирии нашел в сарае гранаты времен Великой Отечественной войны Фото: пресс-служба Росгвардии РБ
В Управление Росгвардии по Башкирии поступило сообщение о том, что мужчина нашел в старом сарае села Шаран предметы, похожие на боеприпасы. Опасная находка была сделана при разборе деревянной постройки.
«Прибывшие сотрудники группы разминирования Росгвардии установили, что предметы представляют собой гранаты с проржавевшими корпусами времен Великой Отечественной войны», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Боеприпасы вывезли в безопасное место и уничтожили.