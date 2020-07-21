Фото: пресс-служба Росгвардии РБ Житель Башкирии нашел в сарае гранаты времен Великой Отечественной войны Фото: пресс-служба Росгвардии РБ

В Управление Росгвардии по Башкирии поступило сообщение о том, что мужчина нашел в старом сарае села Шаран предметы, похожие на боеприпасы. Опасная находка была сделана при разборе деревянной постройки.

«Прибывшие сотрудники группы разминирования Росгвардии установили, что предметы представляют собой гранаты с проржавевшими корпусами времен Великой Отечественной войны», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Боеприпасы вывезли в безопасное место и уничтожили.