Фото: Олег Яровиков Министр здравоохранения Башкирии сообщил, когда в республике появится вакцина от COVID-19 Фото: Олег Яровиков

От жителей Башкирии в адрес Минздрава РБ поступил вопрос, касающийся вакцины от коронавируса: когда она появится в регионе. Ранее в СМИ писали, что в Министерстве обороны РФ готова отечественная вакцина против COVID-19. Министр здравоохранения республики Максим Забелин 21 июля на брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией пояснил, что действительно такая информация есть — она свидетельствует о том, что вакцина проходит этапы клинических испытаний.

«Клинические испытания проведены не только специалистами из Министерства обороны, но и сотрудниками Роспотребнадзора. Это говорит о том, что у нас этапность происходит с ранее озвученными временными интервалами. По нашей информации, по информации из Минздрава РФ, регистрация вакцины должна быть проведена во второй половине августа. Соответственно, мы ожидаем ее получения в начале осени», — заявил Максим Забелин.