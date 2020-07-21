Стали известны города - антилидеры в рейтинге эстетичных городов Башкирии

Стали известны города — антилидеры в предварительном списке эстетичных городов республики. «Час общественных пространств и жилищно-коммунального хозяйства» 20 июля провел глава Башкирии Радий Хабиров.

Осенью в республике должны подвести итоги объявленного в 2020 году Года эстетики населённых пунктов. Комиссии, состоящие из специалистов Министерства ЖКХ и общественников, в ходе так называемых «гостевых визитов» проверяют состояние информационных знаков, дорог, тротуаров, газонов, цветников, остановок, освещения, уличной рекламы. Затем в муниципальных администрациях оценивают результаты и вносят коррективы в работу.

Уже отобраны лучшие территории. Среди них города Октябрьский, Учалы и Кумертау. А больше всего недочётов выявили в Туймазах, Нефтекамске, Ишимбае, Сибае, Баймаке и Дюртюлях.