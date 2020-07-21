На Башкирию надвигаются ливни, град и шквалистый ветер - МЧС

По шкале Бофорта, порывы ветра от 17 до 20 м/с — это «буря». При таком ветре ломаются ветки деревьев. Подобная погода опасна для водных видов транспорта.

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, ночью 22 июля местами прогнозируются кратковременные дожди, днем дожди, грозы, местами ливни, град. Ветер переменных направлений слабый, при грозах шквалистое усиление до 15-20 м/с.

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмитеили

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях