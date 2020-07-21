На Башкирию надвигаются ливни, град и шквалистый ветер - МЧС
На Башкирию надвигаются ливни, град и шквалистый ветер - МЧС Фото: Ксения Калинина
МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, ночью 22 июля местами прогнозируются кратковременные дожди, днем дожди, грозы, местами ливни, град. Ветер переменных направлений слабый, при грозах шквалистое усиление до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов, местами до 9, днем 22-27.
По шкале Бофорта, порывы ветра от 17 до 20 м/с — это «буря». При таком ветре ломаются ветки деревьев. Подобная погода опасна для водных видов транспорта.