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Бывший глава Гостранса Башкирии станет секретарём штаба по достройке проблемных домов

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Бывший глава Гостранса Башкирии станет секретарём штаба по достройке проблемных домов Фото: ИА «Башинформ»

Экс-председатель Гостранса Башкирии Тимур Мухаметьянов вошёл в состав штаба по достройке проблемных домов. Помощник главы республики займет должность секретаря штаба. Соответствующее распоряжение, подписанное Радием Хабировым, опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, руководителем штаба станет первый вице-премьер правительства республики Андрей Назаров. В состав штаба войдут также еще 17 человек, среди которых главы и заместители профильных комитетов и министерств. Представителем инициативных групп дольщиков выступает член Совета по правам человека в Башкирии Зульфия Гайсина.

Ранее сообщалось, что ﻿в Башкирии создадут республиканский штаб по координации завершения строительства многоквартирных домов. В первую очередь штаб будет курировать одни из наиболее проблемных объектов – «Эрмитаж. Горсовет» «Эрмитаж на Ленина», «Белая река», «Московский», «Миловский парк» и «Серебряный ручей».

Распоряжение подписано по итогам заседания «Строительного часа», на котором руководитель региона отметил, что для глубокой проработки проблемы и принятия системных решений вопросы восстановления нарушенных прав дольщиков крупных объектов будет курировать специально созданная структура.

Другие объекты, как и раньше, останутся в ведении Госстроя РБ.

Штаб будет работать на постоянной основе, регулярно предоставляя информацию главе республики.

ИА «Башинформ»
Теги: Гостранс РБ, штаб по достройке проблемных домов
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