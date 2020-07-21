Фото: Олег Яровиков С начала пандемии в Башкирии зарегистрировано 6386 случаев COVID-19 Фото: Олег Яровиков

По последним данным, в Башкирии зарегистрировано 6 386 случаев коронавирусной инфекции. За сутки число заболевших в регионе увеличилось на 38 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Из 6 386 заболевших коронавирусом выздоровели 4 697 человек. 60 из них выздоровели за последние сутки. Умерших за сутки от коронавирусной инфекции в Башкирии не зарегистрировано.

Всего с начала пандемии в целом по стране зарегистрировано свыше 783,3 тысячи заболевших COVID-19, выздоровели из которых около 562,4 тысячи человек. Умерли почти 12,6 тысячи человек.

За последние сутки в России выявлено почти 5,9 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции, выздоровели около 8,8 тысячи человек, умерли — 153.