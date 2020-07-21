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Вице-мэр Уфы поручил ресурсникам за свой счет восстановить места дорожных «раскопок»

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Вице-мэр Уфы поручил ресурсникам за свой счет восстановить места дорожных «раскопок» Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе на оперативном совещании 21 июля вице-мэр Салават Хусаинов затронул важную тему, касающуюся дорог города. Он остался недоволен ситуацией с «раскопками», которые проводились ресурсоснабжающими организациями за последние несколько лет из-за ремонта сетей и аварийного восстановления участков дорог.

«Это касается всех ресурсоснабжающий организаций на территории Уфы. К следующему совещанию подготовьте доклад о ревизии, проведите анализ, в каком качестве были восстановлены места «раскопок», — сказал он.

В качестве примера Салават Хусаинов привел разрушающийся восстановленный участок дороги, не доезжая до улицы Сагита Агиша по улице Менделеева. По его словам, здесь проводил «раскопки» «Уфаводоканал».

«На сегодняшний день на дорожном полотне, ремонт которого был качественно выполнен три года назад, после «раскопок» «подбрасывает» машины. Все ресурсоснабжающие организации должны все свои участки привести в нормативное состояние: всех этих прорезей, росчерков фрезой на дорожном полотне быть не должно. Если вы полтора-два года назад там раскопали, а качественного ремонта не было, пожалуйста, сегодня возвращайтесь и за собственный счет восстанавливайте. На следующем совещании мы вернемся к этому вопросу», — подчеркнул он.

Вице-мэр поручил Центру общественной безопасности, Управлению гражданской защиты и Управлению коммунального хозяйства и благоустройства города и администрациям районов проконтролировать восстановительные дорожные работы.

ИА «Башинформ»
Теги: администрация Уфы, дороги, благоустройство
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