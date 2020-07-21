Фото: Ксения Калинина В Башкирии спасатель во время отдыха на пляже «Котлован» пришел на помощь тонущей девушке Фото: Ксения Калинина

Уфимский спасатель с 20-летним стажем в очередной раз доказал, что его профессия — не работа, а призвание. По информации пресс-службы Управления гражданской защиты города, в минувшие выходные сотрудник Поисково-спасательного отряда приехал на выходные со своей семьей погостить к родственникам в Дюртюли.

Ранним утром они решили отдохнуть на местном пляже «Котлован». Только пришли, как спасатель увидел в 15 метрах от берега тонущую девушку. Он, не раздумывая, бросился ей на выручку и транспортировал на берег.

«Компания, с которой молодая женщина и отдыхала у водоема, даже не заметила, что ей требовалась помощь. И итог ее купания мог быть иным, если бы поблизости не оказался уфимский спасатель. Своему спасителю ни она, ни ее друзья не сказали и спасибо», — отметили в Управлении.

Уфимский спасатель не обижается: «Главное, что вовремя заметил и спас, а делал я это не ради благодарности».

Скромный сотрудник просил не делать из него героя, называя его имя и выставляя фото.