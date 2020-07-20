В Госстрое Башкирии прокомментировали ситуацию с проблемным домом уфимского СК «Квартал». Данное ООО выступает застройщиком многоквартирного жилого дома с встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой литер 24 в квартале 533, ограниченном улицами Октябрьской революции, Пушкина, Новомостовая и проспект Салавата Юлаева в Кировском районе г. Уфы.

В отношении застройщика введена процедура конкурсного производства. Жилой объект ООО СК «Квартал» включен в Единый реестр проблемных объектов.

В соответствии с региональным планом-графиком по проблемным объектам РБ ввод в эксплуатацию этого дома запланирован не позднее 2021 года при софинансировании мероприятий ППК «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства».

Направлено ходатайство в Фонд о необходимости участия в мероприятиях по восстановлению прав граждан-участников строительства объекта ООО СК «Квартал».

«Решение о финансировании мероприятий по завершению строительства жилого дома и восстановлению прав граждан, включенных в реестр требований кредиторов банкротного застройщика, принимается на заседании Наблюдательного совета Фонда после проведения экспертизы состояния строительной готовности объекта. Все имеющиеся документы в федеральный фонд были предоставлены», — разъяснил сотрудник рабочей группы при Госстрое РБ Тимур Мешков.

Завтра, 21 июля, состоится совещание в формате ВКС с федеральным фондом, на котором планируется обсудить технические вопросы, в том числе — возможность в скором времени направить специалистов фонда для проведения экспертизы объекта