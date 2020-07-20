Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 71.71

EUR 81.68

20 июля Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе снова начал прием документов визовый центр Франции

ОБЩЕСТВО

В Уфе с 20 июля в ограниченном режиме возобновил работу визовый центр Франции.

Об этом сообщает﻿ «Коммерсант-Уфа» со ссылкой на релиза компании VFS Global, предоставляющей услуги по приему документов на визу.

Центр будет работать два раза в месяц, по понедельникам с 9 до 14 часов, и оказывать услуги ограниченному числу граждан: оформление визы длительного и краткосрочного пребывания с целью обучения, воссоединения семьи, профессиональных поездок.

В компании отмечают, что наличие визы не гарантирует возможности немедленного въезда на территорию страны, так как это определяется режимом работы границы и доступом к воздушным перевозкам.

Напомним, с 27 марта прекращено авиасообщение с зарубежными странами. Действуют только рейсы, организованные для вывоза граждан РФ с территории иностранных государств, грузовое, почтовое авиасообщение и рейсы гуманитарных миссий.

ИА «Башинформ»
Теги: визы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии разыскивается 10-летняя Екатерина Столбова
В Башкортостане волонтеры объявили о поиске маленькой девочки. По данным группы «Лиза Алерт. Башкортостан», 10-летняя Екатерина Столбова пропала 19 июля
В Башкирии пропавший у реки 6-летний мальчик погиб
В Башкирии трагически завершили поиски пропавшего у реки Ашкадар 6-летнего мальчика. В группе «Поисково-спасательный отряд «Отклик» «ВКонтакте» днем 19 и
Роспотребнадзор разработал новые правила для заведений общественного питания
Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг для ресторанов, столовых и баров. В них включена возможность дистанционного заказа без чаевых. Со
В Бурзянском районе Башкирии удалось локализовать пожар на территории заповедника
В Бурзянском районе на территории Башкирского государственного заповедника удалось локализовать пожар. По информации МЧС РБ, дальнейшего распространения
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть