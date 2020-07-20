В Уфе снова начал прием документов визовый центр Франции

В Уфе с 20 июля в ограниченном режиме возобновил работу визовый центр Франции.

Об этом сообщает﻿ «Коммерсант-Уфа» со ссылкой на релиза компании VFS Global, предоставляющей услуги по приему документов на визу.

Центр будет работать два раза в месяц, по понедельникам с 9 до 14 часов, и оказывать услуги ограниченному числу граждан: оформление визы длительного и краткосрочного пребывания с целью обучения, воссоединения семьи, профессиональных поездок.

В компании отмечают, что наличие визы не гарантирует возможности немедленного въезда на территорию страны, так как это определяется режимом работы границы и доступом к воздушным перевозкам.

Напомним, с 27 марта прекращено авиасообщение с зарубежными странами. Действуют только рейсы, организованные для вывоза граждан РФ с территории иностранных государств, грузовое, почтовое авиасообщение и рейсы гуманитарных миссий.