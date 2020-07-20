Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 71.71

EUR 81.68

20 июля Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе на Деповской площади откроется памятник Советскому солдату

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба администрации г. Уфы

В Уфе на Деповской площади откроется памятник Советскому солдату Фото: пресс-служба администрации г. Уфы

В Уфе на Деповской площади откроется памятник Советскому солдату. Торжественное открытие памятника состоится 31 июля в 12.00 по адресу: Деповская площадь, 12.

Как сообщает пресс-служба администрации г. Уфы, памятник представляет собой 4-метровую бронзовую композицию из полимера. Идея проекта принадлежит инженеру по охране окружающей среды Марии Минеевой. Автор композиции, посвященной памяти погибших в войне, – известный уфимский скульптор Халит Галиуллин.

В 2019 году инициативной группой сотрудников Эксплуатационного локомотивного депо Уфа было принято решение установить на территории предприятия памятник Советскому солдату, приурочив его открытие к 75-летию Великой Победы.

«Дёмские железнодорожники работали в прифронтовой зоне и уходили на фронт. Работая под постоянным воздействием авиации, а иногда и артиллерии, проявили героизм и мужество в защите Родины. Под обстрелом и бомбежками водили поезда от Калинина до Ленинграда, — рассказывает начальник технического отдела депо Владислав Тимофеев. — Открытие памятника планировалось на День Победы, но в связи с сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране, важное событие отложили».

Лейла Аралбаева
Теги: памятник
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии разыскивается 10-летняя Екатерина Столбова
В Башкортостане волонтеры объявили о поиске маленькой девочки. По данным группы «Лиза Алерт. Башкортостан», 10-летняя Екатерина Столбова пропала 19 июля
В Башкирии пропавший у реки 6-летний мальчик погиб
В Башкирии трагически завершили поиски пропавшего у реки Ашкадар 6-летнего мальчика. В группе «Поисково-спасательный отряд «Отклик» «ВКонтакте» днем 19 и
Роспотребнадзор разработал новые правила для заведений общественного питания
Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг для ресторанов, столовых и баров. В них включена возможность дистанционного заказа без чаевых. Со
В Бурзянском районе Башкирии удалось локализовать пожар на территории заповедника
В Бурзянском районе на территории Башкирского государственного заповедника удалось локализовать пожар. По информации МЧС РБ, дальнейшего распространения
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть