Фото: пресс-служба администрации г. Уфы В Уфе на Деповской площади откроется памятник Советскому солдату Фото: пресс-служба администрации г. Уфы

В Уфе на Деповской площади откроется памятник Советскому солдату. Торжественное открытие памятника состоится 31 июля в 12.00 по адресу: Деповская площадь, 12.

Как сообщает пресс-служба администрации г. Уфы, памятник представляет собой 4-метровую бронзовую композицию из полимера. Идея проекта принадлежит инженеру по охране окружающей среды Марии Минеевой. Автор композиции, посвященной памяти погибших в войне, – известный уфимский скульптор Халит Галиуллин.

В 2019 году инициативной группой сотрудников Эксплуатационного локомотивного депо Уфа было принято решение установить на территории предприятия памятник Советскому солдату, приурочив его открытие к 75-летию Великой Победы.

«Дёмские железнодорожники работали в прифронтовой зоне и уходили на фронт. Работая под постоянным воздействием авиации, а иногда и артиллерии, проявили героизм и мужество в защите Родины. Под обстрелом и бомбежками водили поезда от Калинина до Ленинграда, — рассказывает начальник технического отдела депо Владислав Тимофеев. — Открытие памятника планировалось на День Победы, но в связи с сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране, важное событие отложили».