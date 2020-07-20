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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии стартовали онлайн-смены в детских лагерях

ОБЩЕСТВО

В детских лагерях Башкирии сегодня открылись онлайн-смены.

Напомним, что из-за очередного переноса сроков начала работы пришкольных и загородных лагерей, учреждения перевели в виртуальный режим работы.

В список онлайн-смен входят 43 смены. Ознакомиться с каждой можно на сайте министерства образования Башкирии.

Доступ к онлайн-сменам всем желающим бесплатный. Все, что нужно — это наличие интернета.

Как ранее сообщал вице-премьер республиканского правительства Фанур Ягафаров, детей ждут квесты и мастер-классы. «Тематические смены, уверен, будут интересны участникам. Для ребят организуют презентации бизнес-проектов, квиз-плизы (интеллектуально-развлекательные битвы), челленджи, юниорские соревнования на основании компетенций, предложенные Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Также запустим «Школу успешных детей», соревнования по кибер-спорту, модули «Деловой этикет», «Выступай публично», творческие выступления детей в рамках проекта «Бренды нашей республики», — рассказал вице-премьер.

ИА «Башинформ»
Теги: детский отдых, дети, онлайн-смены
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