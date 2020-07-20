Фото: БашДТП В Уфе наказали водителя, который перевозил пассажиров в багажнике Фото: БашДТП

Грубое нарушение ПДД сняли очевидцы в Уфе на проспекте Салавата Юлаева. Трое молодых людей ехали в качестве пассажиров «Лады Приоры», но не внутри салона, а в багажнике, свесив ноги.

Уфимские госавтоинспекторы не оставили без внимания правонарушение и нашли владельца отечественного автомобиля. Им оказался 24-летний уфимец, который решил столь опасным способом развлечься с компанией друзей.

Дорожные полицейские столицы Башкирии составили на водителя административный протокол, согласно которому ему грозит штраф — 3 тысячи рублей.