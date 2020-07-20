В Уфе снесут аварийную девятиэтажку на Уфимском шоссе

Уфимская мэрия изымает земельный участок в Октябрьском районе для муниципальных нужд. В связи с этим «Службе сноса и расселения» поручено снести девятиэтажный жилой дом №4 по Уфимскому шоссе. Ранее два подъезда здания признаны аварийными из-за трещин на стенах.

«Решение об изъятии действует в течение трех лет со дня его принятия», — уточняется в документе, опубликованном на официальном сайте администрации столицы Башкирии.

Взамен снесенных квартир жильцам аварийного дома предоставят новые квартиры по договорам социального найма, переданные в муниципальную собственность.

Контроль за исполнением поручения возложен на начальника управления земельных и имущественных отношений мэрии Уфы Ирину Кириллову.