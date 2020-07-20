Фото: Гостранс РБ В Башкирии в 2021 году усилят ремонт дорог в связи с большим количеством жалоб жителей Фото: Гостранс РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил правительству и муниципалитетам готовиться к усиленной работе по ремонту и строительству дорог в следующем году. Это связано с большим количеством жалоб жителей на состояние транспортной инфраструктуры, пояснил он: «Куда ни посмотри, везде на первом месте в обращениях — дороги. В 2021 году финансовые акценты в первую очередь должны быть сделаны на улучшение дорог. Это невероятно сложная задача, так как она требует огромных денег. Мы с Андреем Геннадьевичем (первый вице-премьер А.Г. Назаров) провели мозговой штурм и выяснили, что резервы у нас есть, и у вас, уважаемые главы муниципалитетов, они есть. Это и недополученные доходы, и надо научиться правильно вкладывать каждый рубль».

Во всех муниципалитетах должна быть проведена работа, аналогичная Уфе, отметил глава республики.

«В этом году очень серьезную поддержку оказали Уфе. По центру сейчас невозможно проехать, везде все перекопано, но попросим жителей потерпеть — зато практически весь центр города будет в новых дорогах. Мы должны сделать то же во всех наших населенных пунктах», — сказал Радий Хабиров.

Он поручил профильным чиновникам и ведомствам подготовить ресурсы и работать над привлечением средств федерального бюджета: «Готовьте строительную индустрию, чтобы и песок у вас был, и щебень, и асфальт, и техника. В следующем году увеличиваем объемы работ».

Радий Хабиров напомнил, что полтора года назад первое место среди жалоб занимало здравоохранение. Сейчас эта проблематика не поднимается выше пятого пункта.

«Куда направляем усилия, там и результат», — резюмировал глава региона.