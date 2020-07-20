Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 71.71

EUR 81.68

20 июля Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии в 2021 году усилят ремонт дорог в связи с большим количеством жалоб жителей

ПОЛИТИКА
Фото: Гостранс РБ

В Башкирии в 2021 году усилят ремонт дорог в связи с большим количеством жалоб жителей Фото: Гостранс РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил правительству и муниципалитетам готовиться к усиленной работе по ремонту и строительству дорог в следующем году. Это связано с большим количеством жалоб жителей на состояние транспортной инфраструктуры, пояснил он: «Куда ни посмотри, везде на первом месте в обращениях — дороги. В 2021 году финансовые акценты в первую очередь должны быть сделаны на улучшение дорог. Это невероятно сложная задача, так как она требует огромных денег. Мы с Андреем Геннадьевичем (первый вице-премьер А.Г. Назаров) провели мозговой штурм и выяснили, что резервы у нас есть, и у вас, уважаемые главы муниципалитетов, они есть. Это и недополученные доходы, и надо научиться правильно вкладывать каждый рубль».

Во всех муниципалитетах должна быть проведена работа, аналогичная Уфе, отметил глава республики.

«В этом году очень серьезную поддержку оказали Уфе. По центру сейчас невозможно проехать, везде все перекопано, но попросим жителей потерпеть — зато практически весь центр города будет в новых дорогах. Мы должны сделать то же во всех наших населенных пунктах», — сказал Радий Хабиров.

Он поручил профильным чиновникам и ведомствам подготовить ресурсы и работать над привлечением средств федерального бюджета: «Готовьте строительную индустрию, чтобы и песок у вас был, и щебень, и асфальт, и техника. В следующем году увеличиваем объемы работ».

Радий Хабиров напомнил, что полтора года назад первое место среди жалоб занимало здравоохранение. Сейчас эта проблематика не поднимается выше пятого пункта.

«Куда направляем усилия, там и результат», — резюмировал глава региона.

ИА «Башинформ»
Теги: дороги, дорожный ремонт, жалобы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии разыскивается 10-летняя Екатерина Столбова
В Башкортостане волонтеры объявили о поиске маленькой девочки. По данным группы «Лиза Алерт. Башкортостан», 10-летняя Екатерина Столбова пропала 19 июля
В Башкирии пропавший у реки 6-летний мальчик погиб
В Башкирии трагически завершили поиски пропавшего у реки Ашкадар 6-летнего мальчика. В группе «Поисково-спасательный отряд «Отклик» «ВКонтакте» днем 19 и
Роспотребнадзор разработал новые правила для заведений общественного питания
Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг для ресторанов, столовых и баров. В них включена возможность дистанционного заказа без чаевых. Со
В Бурзянском районе Башкирии удалось локализовать пожар на территории заповедника
В Бурзянском районе на территории Башкирского государственного заповедника удалось локализовать пожар. По информации МЧС РБ, дальнейшего распространения
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть