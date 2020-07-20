Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 71.71

EUR 81.68

20 июля Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии 8 полигонов из 34 заполнены более чем на 90%

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирии 8 полигонов из 34 заполнены более чем на 90% Фото: автор

В Башкирии восемь мусорных полигонов заполнены более чем на 90%. До конца 2020 года они уже заполнятся и перестанут эксплуатироваться, сообщили на совещании по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами в Правительстве региона.

Это полигоны городов Нефтекамск, Бирск, д. Барьязибаш Краснокамского района, с. Месягутово Дуванского района, с. Кармаскалы Кармаскалинского района, с. Сергеевка Уфимского района.

По данным Минэкологии республики, в настоящее время в государственном реестре объектов размещения отходов числятся 34 полигона ТКО, где захоранивается весь мусор. Ежегодно в Башкортостане образуется более 2 млн тонн отходов, большая часть в дальнейшем гниет на полигонах.

Гульфия Акулова
Теги: мусор, ТКО
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии разыскивается 10-летняя Екатерина Столбова
В Башкортостане волонтеры объявили о поиске маленькой девочки. По данным группы «Лиза Алерт. Башкортостан», 10-летняя Екатерина Столбова пропала 19 июля
В Башкирии пропавший у реки 6-летний мальчик погиб
В Башкирии трагически завершили поиски пропавшего у реки Ашкадар 6-летнего мальчика. В группе «Поисково-спасательный отряд «Отклик» «ВКонтакте» днем 19 и
Роспотребнадзор разработал новые правила для заведений общественного питания
Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг для ресторанов, столовых и баров. В них включена возможность дистанционного заказа без чаевых. Со
В Башкирии за сутки выявлено 58 новых случаев заражения COVID-19
В Башкортостане общее количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией достигло 6 307. По данным оперативного штаба стопкоронавирус.рф, за послед
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть