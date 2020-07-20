Фото: автор В Башкирии 8 полигонов из 34 заполнены более чем на 90% Фото: автор

В Башкирии восемь мусорных полигонов заполнены более чем на 90%. До конца 2020 года они уже заполнятся и перестанут эксплуатироваться, сообщили на совещании по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами в Правительстве региона.

Это полигоны городов Нефтекамск, Бирск, д. Барьязибаш Краснокамского района, с. Месягутово Дуванского района, с. Кармаскалы Кармаскалинского района, с. Сергеевка Уфимского района.

По данным Минэкологии республики, в настоящее время в государственном реестре объектов размещения отходов числятся 34 полигона ТКО, где захоранивается весь мусор. Ежегодно в Башкортостане образуется более 2 млн тонн отходов, большая часть в дальнейшем гниет на полигонах.