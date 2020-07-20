Фото: ГК ЧС по РБ Лесные пожары в Бурзянском районе Башкирии должны ликвидировать через два дня Фото: ГК ЧС по РБ

Лесные пожары в Бурзянском районе Башкирии должны быть ликвидированы к среде, 22 июля, заявил на еженедельном оперативном совещании в Правительстве РБ министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов.

По его словам, наибольшее количество лесных пожаров зафиксировано в Учалинском районе — 23, Белорецком, Зилаирском — по 18, в Бурзянском — 12. На особо охраняемых природных территориях федерального значения — это Южно-Уральский государственный заповедник и Башкирский государственный природный заповедник зарегистрировано 5 пожаров на общей площади 2018 га.

Самый крупный пожар произошел в Башкирском государственном заповеднике в Бурзянском районе площадью 2000 га. Вчера была проведена его полная локализация, угрозы распространения огня нет. Сегодня волонтеры и работники лесопожарных формирований занимаются дотушиванием очагов задымления. По данным главы администрации Бурзянского района, работа будет завершена к среде 22 июля.

﻿«За прошедшую неделю в связи с аномально высокой температурой и прохождением активного грозового фронта в районах Зауралья в лесном фонде зарегистрировано 59 лесных пожаров на общей площади 1563 гектара. Это 57% от всех пожаров, которые были зарегистрированы в текущем году. Причиной 51 пожара стали сухие грозы. Такого количества пожаров не наблюдалось с 2010 года — тогда возникло 608 пожаров на площади 11600 га», — сказал Марат Шарафутдинов.

Максимальное количество пожаров зарегистрировано 15 июля — возникло 17 пожаров на общей площади почти 1200 га. В тушении было задействовано порядка 2000 человек и 605 единиц техники.

﻿«На сегодняшний день ликвидировано 7 пожаров на площади 364 га, в стадии ликвидации находится четыре на площади 740 га, на стадии локализации — три пожара на площади 19 гектаров. Сил и средств достаточно», — добавил министр.

Марат Шарафутдинов также отметил, что несмотря на частичное пополнение новой лесопожарной техники, более 70% автотракторного парка имеет срок эксплуатации от 10 до 20 лет и более. Интенсивное использование техники и нагрузка в экстремальных условиях текущего сезона требует обновления техники и ремонта. На это требуется порядка 11 млн рублей. Есть еще одна проблема — недостаточное количество профессиональных пожарных в лесопожарных станциях. Для укомплектования специалистов в следующем году необходимо 13 млн рублей.