Фото: Олег Яровиков В Башкирии за сутки зарегистрировано 74 случая заболевания внебольничной пневмонией Фото: Олег Яровиков

В Башкортостане на 19 июля зарегистрировано 74 случая заболевания внебольничной пневмонией. За сутки выписано 78 пациентов, переболевших пневмонией. По данным Минздрава РБ, всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 6307 человека (+58 за сутки).

«В стационарах находятся 225 человек. Из них в тяжелом состоянии — 30 пациентов (на ИВЛ – девять человек), на амбулаторном лечении – 1431 человек. Всего в регионе выписано по выздоровлению 4630 пациентов (+11 человек на сутки). За весь период умерли 21 человек», — сообщили в ведомстве официальную статистику по коронавирусу.

В Башкирии на сегодняшний день проведено 495 595 исследований на коронавирус — тесты сделаны 474 821 человеку. За сутки было обследовано 5449 человек – это 5552 исследования.