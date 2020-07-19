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В Башкирии спасатели нашли пропавших на моторной лодке отдыхающих

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

В Башкирии спасатели нашли пропавших на моторной лодке отдыхающих Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

В Башкирии на Павловском водохранилище 18 июля потерялись люди на моторной лодке. В экстренные службы обратились отдыхающие, заявив, что они вчетвером с друзьями катались на моторной лодке. Затем они сошли на берег, а двое других друзей отправились кататься дальше, но в назначенное время судно не вернулось.

Спасатели села Павловка, получив заявку, смогли оперативно отыскать звонивших, находившихся на берегу и, взяв их на борт своего судна, отправились вместе разыскивать пропавших. Вскоре моторная лодка с пассажирами была найдена в 8 км от берега, где их ждали друзья.

«Оказалось, что во время катания мужчины потеряли ориентир и не смогли определиться, где же высадили своих друзей. Все четверо отдыхающих находятся в удовлетворительном состоянии и в медпомощи не нуждаются», — рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

ИА «Башинформ»
Теги: Госкомитет РБ по ЧС
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