Фото: Олег Яровиков В ВОЗ зафиксировали рекордный суточный прирост случаев COVID-19 Фото: Олег Яровиков

Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что число новых случаев COVID-19 выросло почти на 260 тысяч за 24 часа. Это самое большое однодневное увеличение количества инфицированных с начала пандемии, которая была официально объявлена 11 марта 2020 года. Предыдущий рекорд был зафиксирован представителями ВОЗ за день до этого, сообщают РИА Новости.

Впервые число новых ежедневных инфекций превысило четверть миллиона. Больше всего заболевших в США, Бразилии, Индии и Южной Африке, информирует National Public Radio.

Рекордное количество и погибших от COVID-19 — 18 июля составило 7360 человек. Это самое большое ежедневное увеличение с 10 мая. В субботу количество погибших в мире во время пандемии превысило 600 тысяч человек.

По данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 05.00 часов по московскому времени 19 июля в мире зафиксировано 14 223 132 случая заражения и 601 213 смертельных исходов.

Как сообщало агентство «Башинформ», за предыдущие сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 — 6 234 в 84 регионах, из них 1 522 случая (24,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом зарегистрировано 765 437 случаев (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 546 863.

В Башкирии общее число инфицированных COVID-19 достигло 6 249. С начала пандемии в республике погибшими от коронавируса числятся 20 человек, по стране – 12 247 (+124 человека за сутки).