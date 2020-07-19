Фото: Ксения Калинина В Башкирии в ближайшие три дня будет жарко и ветрено Фото: Ксения Калинина

В Башкортостане в ближайшие три дня ожидается жаркая погода со шквалистым усилением ветра. По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 19 июля, днем локально пройдут ливни, град. Ветер западной четверти умеренный, местами шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха днем составит 27-32 градуса, по югу до 37.

В понедельник, 20 июля, прогнозируются кратковременные дожди, грозы, локально ливни, в юго-восточных районах преимущественно без осадков. Ветер западный умеренный, местами шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью составит 14-19, днем 23-28, по юго-востоку до 33.

Во вторник, 21 июля, местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер западный умеренный, местами шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью 14-19, днем 26-31.