Фото: Олег Яровиков 11 выпускников из Башкирии сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов Фото: Олег Яровиков

Министерство образования Башкирии опубликовало результаты первого дня [6 июля – ред.] ЕГЭ по русскому языку. 11 выпускников получили высший балл – 100.

«В этот день в едином государственном экзамене приняли участие 9272 человека. 2051 человек набрали 81 балл и выше», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что экзамен по русскому языку, как самый массовый, проводился в течение двух дней для того, чтобы минимизировать количество участников в пунктах проведения экзаменов. Результаты ЕГЭ по русскому языку от 7 июля ожидаются на днях.