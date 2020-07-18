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11 выпускников из Башкирии сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

11 выпускников из Башкирии сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов Фото: Олег Яровиков

Министерство образования Башкирии опубликовало результаты первого дня [6 июля – ред.] ЕГЭ по русскому языку. 11 выпускников получили высший балл – 100.

«В этот день в едином государственном экзамене приняли участие 9272 человека. 2051 человек набрали 81 балл и выше», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что экзамен по русскому языку, как самый массовый, проводился в течение двух дней для того, чтобы минимизировать количество участников в пунктах проведения экзаменов. Результаты ЕГЭ по русскому языку от 7 июля ожидаются на днях.

ИА «Башинформ»
Теги: ЕГЭ по русскому языку, стобалльники
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