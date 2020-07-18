Фото: соцсети Башкирия закупила два экзоскелета для реабилитации детей Фото: соцсети

Башкирия закупила два аппарата для роботизированной механотерапии с биологической обратной связью. Они помогут детям с нарушениями опорно-двигательной системы. По словам главы республики Радия Хабирова, экзоскелеты отечественного производства передали Республиканской детской клинической больнице и больнице №17.

«Ежегодно у нас примерно 60 детишек нуждаются в такой реабилитации. Уверен, что два робота справятся с этой задачей. С их помощью наши ребята будут расти сильными, крепкими, выносливыми. Тем более, детворе эти «киборги» очень понравились. Правда, их пока никак не назвали. Поможете?», — спросил своих подписчиков в социальных сетях руководитель региона.

Глава Башкирии отметил, что решение о покупке экзоскелетов принято после общения с мамами особенных детей. Родители попросили республику приобрести столь нужные аппараты, так как их нет в федеральном перечне.