Фото: соцсети В Бурзянском районе Башкирии введен режим ЧС Фото: соцсети

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал жителей республики беречь себя и лес. Вторые сутки лесные массивы в Бурзянском районе горят из-за аномальной жары и неосторожного обращения с огнем. В связи с этим руководитель региона объявил о вводе в муниципалитете режима ЧС.

«Горят леса в Белорецком, Бурзянском и других районах. Угрозы населённым пунктам нет, хотя в некоторых случаях огонь подобрался близко к окраинам сел и деревень. Мы боремся, в тушении задействована специальная техника, откликнулись волонтёры. В Бурзянском районе со вчерашнего дня действует режим ЧС, работает оперативный штаб. Все, что возможно, делаем», — написал Радий Хабиров в социальных сетях.

Также глава Башкирии напомнил, что необходимо ограничить поездки в леса и не разводить там костры.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в Бурзянском районе при поддержке МЧС России, Минлесхоза республики и добровольцев с огнем борются 233 человека.