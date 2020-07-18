В Башкирии прекращены поиски 56-летнего Олега Савицкого, связь с которым была утеряна 9 июля.

Он пропал по дороге из села Нимислярово Нуримановского района в Уфу. Поиск объявлялся по всей Башкирии.

Было установлено, что с момента пропажи пополнялся счет его мобильного телефона, однако где именно это произошло, было неизвестно.

К счастью, история завершилась благополучно.

Как сообщила его супруга Гульнара Исмагилова, Олег вышел на связь самостоятельно. Оказалось, что он работал в труднодоступном месте, где не ловила связь.