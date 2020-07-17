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Шествие Бессмертного полка перенесли на более поздний срок

ОБЩЕСТВО

Торжественное шествие Бессмертного полка перенесено с 26 июля на более поздний срок. Такое решение было принято на заседании центрального штаба движения.

Ранее Президентом РФ Владимиром Путиным было высказано предложение провести шествие 26 июля – в День Военно-Морского флота.

Но относительно ситуации с развитием коронавирусной инфекции на территории страны он подчеркнул: «Если по мнению специалистов нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша «Бессмертного полка» на другие, более поздние сроки».

Руководители региональных отделений движения отметили, что проведение шествия Бессмертного полка возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. Это противоречит духу Бессмертного полка, так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нём принимают участие семьи целыми поколениями.

Таким образом, участники отметили, что заявки на проведение шествия имеет смысл подавать, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране.

ИА «Башинформ»
Теги: бессмертный полк
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