В селе Балтачево Балтачевского района Башкирии появится новый парк

В селе Балтачево Балтачевского района Башкирии появится свой парк отдыха. Его возводят в самом центре села. Здесь разобьют сквер, установят детскую и спортивную площадки с резиновым покрытием, сообщает пресс-служба регионального министерства коммунального хозяйства.

Парк будет огорожен и полностью освещён.

«Ограждение будет протяжённостью 160 метров. В трёх местах будут декоративные ворота. Освещение будет – 11 столбов. Вот поставили, кабель протянули, только светильники осталось поставить», – сообщил мастер-прораб Ансар Мубарякшин.

Парк возводят по программе «Формирование комфортной городской среды».

В проект направят семь миллионов рублей, которые удалось привлечь из федерального бюджета. Сдать объект планируется в августе 2020 года. Сейчас идёт укладка пешеходных дорожек.