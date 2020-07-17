В селе Балтачево Балтачевского района Башкирии появится новый парк
В селе Балтачево Балтачевского района Башкирии появится свой парк отдыха. Его возводят в самом центре села. Здесь разобьют сквер, установят детскую и спортивную площадки с резиновым покрытием, сообщает пресс-служба регионального министерства коммунального хозяйства.
Парк будет огорожен и полностью освещён.
«Ограждение будет протяжённостью 160 метров. В трёх местах будут декоративные ворота. Освещение будет – 11 столбов. Вот поставили, кабель протянули, только светильники осталось поставить», – сообщил мастер-прораб Ансар Мубарякшин.
Парк возводят по программе «Формирование комфортной городской среды».
В проект направят семь миллионов рублей, которые удалось привлечь из федерального бюджета. Сдать объект планируется в августе 2020 года. Сейчас идёт укладка пешеходных дорожек.