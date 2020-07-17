Налоговая нагрузка в сфере туризма может быть снижена - Совет законодателей РФ

Фото: пресс-служба Госсобрания РБ





Фото: пресс-служба Госсобрания РБ

Президиум Совета законодателей России подготовил пакет рекомендаций органам законодательной и исполнительной власти по мерам государственной поддержки сферы туризма. В частности, Правительству Российской Федерации рекомендовано рассмотреть вопрос о снижении налоговой нагрузки на отрасль.

«Ранее предложенная отсрочка по уплате налогов для туризма представляется недостаточной, – прокомментировал принявший участие в заседании спикер парламента Башкирии Константин Толкачев. – Чтобы платить налоги, пусть и с отсрочкой, нужно восстановить работу. Когда произойдет стабилизация, никто сказать не может, особенно учитывая динамику заболеваемости коронавирусом в мире. В связи с этим целесообразно ввести более существенные налоговые послабления для туристической отрасли. Предпринимателей, работающих в ней, предлагается в целях сохранения рабочих мест освободить до конца 2020 года от уплаты налогов на прибыль и на имущество организаций, а также от налогов, уплачиваемых при применении специальных налоговых режимов. Рекомендовано также снизить ставку НДС на то время, пока платежеспособный спрос на туристские продукты не восстановится до приемлемого уровня».

Председатель Госсобрания республики отметил необходимость использовать действующие в данный момент ограничения в сфере туризма для развития данной отрасли внутри региона.

«Не имея возможности выехать за рубеж, многие жители республики начали активно путешествовать по своей малой родине, – сказал Константин Толкачев. – Важно поддержать этот интерес и сделать все возможное для того, чтобы путешествия по Башкортостану были комфортными, чтобы туристу захотелось вернуться. Тем более что у нас много природных достопримечательностей. Работа по созданию туристско-рекреационных кластеров, разработка новых маршрутов, улучшение сервиса позволят нам реализовать туристический потенциал республики».