Фото: Ксения Калинина МЧС Башкирии предупреждает о шквалистом усилении ветра до 22 м/с Фото: Ксения Калинина

Главное управление МЧС России по Башкортостану информирует граждан об ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, 18 июля местами по региону ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с, сильная жара в 38-40 градусов, а в большинстве районов — аномально жаркая погода.

По югу республики сохранится чрезвычайный класс пожароопасности.

По шкале Бофорта, порывы ветра от 17 до 20 м/с — это «буря». При таком ветре ломаются ветки деревьев. Подобная погода опасна для водных видов транспорта.