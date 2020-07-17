Фото: Подслушано Нефтекамск В Башкирии ищут родственников молодой женщины без памяти Фото: Подслушано Нефтекамск

В травматологию нефтекамской ЦРБ на днях поступила неизвестная женщина. Об этом в социальных сетях сообщили другие пациенты больницы.

«Не помнит ни адреса, ни номера телефонов родственников. Если кто знает ее, то свяжитесь или придите в больницу в шестиэтажку», — написали неравнодушные.

Есть предположение, что у пациентки произошел инсульт, после чего она потеряла сознание и ударилась головой.