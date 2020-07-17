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17 июля Пятница

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17.07.20: всего с COVID-19 - 6194, за сутки - 60 новых заражений, выздоровело 4572 (+252 за сутки), количество умерших - 20
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Башкирия прошла пик эпидемии коронавируса - эксперт

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Башкирия прошла пик эпидемии коронавируса - эксперт Фото: Ксения Калинина

Все регионы России, в том числе и Башкортостан, прошли пик заболеваемости COVID-19 и сейчас находятся в стадии угасания эпидемии. К таким данным пришел эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, ориентируясь на официальную статистику.

«Можно говорить о том, что во всех российских регионах пройден пик, но говорить о стремительном угасании эпидемии нельзя. В разных регионах дела обстоят по-разному», — сказал он РИА Новости.

Как пояснил Акаси Тавадян, регионы на карте сайта стопкоронавирус.рф сгруппированы по цветам, которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости — R. R — это индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике Роспотребнадзора. Он показывает, сколько человек заражается от одного больного COVID-19. Если индекс меньше единицы, то заболеваемость угасает, если больше, то может начать расти.

Регионы распределены по группам: «зеленые» (существенное снижение заболеваемости), «желтые» (медленное снижение), «светло-красные» (положение удовлетворительное, ожидается снижение; здесь находится, по его мнению, Башкортостан – прим. ред.) и «красные» (зона сильной турбулентности). Эксперт отметил, что в ряде регионов статистика требует уточнения.

Как информировало агентство «Башинформ», по данным сайта Стопкоронавирус.рф на 17 июля, в Башкирии подтверждено еще 60 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заболевших в республике на сегодняшний день составляет 6194. Выздоровели в Башкирии с начала пандемии 4572 человека, 252 из которых за последние сутки, согласно информации штаба. Число умерших от коронавирусной инфекции — 20 человек.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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